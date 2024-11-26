Шампиньоны уменьшают опухоль: новые открытия и клинические испытания

Шампиньоны оказались гораздо более полезными для здоровья, чем считалось ранее. Согласно новому клиническому исследованию, в котором рассматривалось применение пищи как терапии, экстракт шампиньонов способствует уменьшению опухолей и замедлению их роста.
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