В Петербурге пройдет международный джазовый фестиваль

С 22 по 28 июля С 22 по 28 июля в Петербурге пройдет новый международный джазовый фестиваль, где выступят более 600 музыкантов из России и других стран, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.
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