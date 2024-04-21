Жители Ноябрьска выберут территорию для благоустройства

В Ноябрьск-парке проходит голосование за городское благоустройство. Ямальцев приглашают выбрать один из дизайн-проектов, благодаря которому изменится внешний вид города, сообщили в администрации Ноябрьска.
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