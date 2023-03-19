Крымские реки расчистили от последствий масштабных наводнений 2021 года

Летом 2021 года из-за обильных осадков реки Южного берега и Керчи вышли из берегов. На протяжении нескольких месяцев крымчане расчищали от каменных завалов, мусора и грязи русла рек Авунда, Цирубу, Балп, Дерикойка, Водопадная и многих других.