ВЕСТИ КРЫМ

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Крымские реки расчистили от последствий масштабных наводнений 2021 года

Крымские реки расчистили от последствий масштабных наводнений 2021 года

Летом 2021 года из-за обильных осадков реки Южного берега и Керчи вышли из берегов. На протяжении нескольких месяцев крымчане расчищали от каменных завалов, мусора и грязи русла рек Авунда, Цирубу, Балп, Дерикойка, Водопадная и многих других.

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