❕Песков опроверг слухи о новой волне мобилизации Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о подготовке к новой мобилизации — ложь.
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❕Песков опроверг слухи о новой волне мобилизации Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о подготовке к новой мобилизации — ложь.