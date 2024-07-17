Каковы главные вызовы для  молдавских компаний из игровой индустрии 

Главными вызовами для молдавских компаний из игровой индустрии являются рецессия и происходящие сейчас войны, поскольку при интенсивной новостной повестке и рецессии человек больше времени тратит не на игры, а на новости.
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