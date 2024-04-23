Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

sobyanin.ru Модернизация инфраструктуры и обновление оборудования в лечебных учреждениях столицы позволяют внедрять новые стандарты медицинской помощи, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии