Наш потерянный мир

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Расчет Д-30 ВДВ не позволил украинским боевикам доставить пехоту в район Клещеевки

Расчет Д-30 ВДВ не позволил украинским боевикам доставить пехоту в район Клещеевки

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры отражения наступления вооруженных формирований украинских националистов подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) к западу от Артемовска и к югу от города, в районе Клещеевки.

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