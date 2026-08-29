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Воронежские новости

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Завтра похолодание до +12 ночью и +24 днём

Завтра похолодание до +12 ночью и +24 днём

Завтра похолодает до +12 ночью — готовь тёплый плед. А днём потеплеет до +24. Не пропусти подробности!Сегодня, 29 августа, дневная температура воздуха составит +21 градус.

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