Завтра похолодание до +12 ночью и +24 днём

Завтра похолодает до +12 ночью — готовь тёплый плед. А днём потеплеет до +24. Не пропусти подробности!Сегодня, 29 августа, дневная температура воздуха составит +21 градус.
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