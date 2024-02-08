Чем больше знаний, тем больше скорби, но и слепым стадом на заклание негоже! .
ГОРГОНА
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Чем больше знаний, тем больше скорби, но и слепым стадом на заклание негоже! .
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