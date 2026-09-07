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Царьград

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Лавров заявил, что Россия не идет на уступки без баланса интересов

Лавров заявил, что Россия не идет на уступки без баланса интересов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна не согласится на договоренности без учета баланса интересов.

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