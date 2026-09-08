В Богучарском районе сняли карантин по бешенству раньше срока

Эпизоотическим очагом ранее было признано село Купянка. Карантин, действовавший на всей территории населённого пункта, был снят на два дня раньше изначально установленной даты, ограничения отменили уже 7 сентября.
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