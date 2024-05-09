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L’Express: послание Си Цзиньпина Западу предельно ясно — от поддержки России он отказываться не намерен

L’Express: послание Си Цзиньпина Западу предельно ясно — от поддержки России он отказываться не намерен

«Китай посылает Западу очень чёткий сигнал: он не бросит Путина, следуя политике изоляции России, навязанной европейцами», — такой вывод по итогам встречи Си Цзиньпина и Макрона сделала французский политический аналитик Абигаэль Васселье в интервью L’Express.

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