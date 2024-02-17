Сенатор Карасин отреагировал на обвинения Макрона в «агрессивном» поведении РФ

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в агрессивном поведении России в отношении Европы не соответствуют действительности.
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