Громкая таджикская свадьба у мемориала: один залез на монумент — и посыпались липовые браки

Потанцевали у памятника — и спалили фиктивный брак: как свадебная вечеринка в Братске запустила массовую проверку мигрантов 24 сентября 2024 года в Братске — промышленном городе в Иркутской области — праздновали свадьбу.
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Да тут надо всех судить за мошенничество и тех,кто выдаёт липовые справки,и тех,кто приобретает себе липовых мужей и липовых детей.За деньги маму родную продадут,не то,что Родину.
"он заключил фиктивный брак с жительницей Братска." Тоже судить как мошенницу
"поддельную справку о беременности"
Еще подделка документов.
Набрали себе сроков
Всю эту шоблу со всеми кишлаками родственников каждого пинком под зад депортировать из страны с дактилоскопированием ( навсегда)!
Спасибо путину за его эмигрантскую политику.
Число мигрантов не уменшится, пока не ужесточится наказание к продажным тварям, выдающим липовые документы. А мигрантов, за нарушение российских законов, выдворять из страны без права въезда не только их, но и их ближайших родственников.
Нужно дать право полицейским при задержании явных преступников сразу уничтожать их паспорта, разрезать на две части, так они не смогут жить по кайфу ,а выдать новый нет оснований.
Так у кого ничего нет святого? у судей? которые вместо пинка под зад за осквернение наших символов дают условные сроки осквернителям, чтобы те имели возможность не менять места жительства в связи с условным наказанием, а за три года воды много утечет; у осквернителей с условным сроком? для которых в принципе ничего не меняется в жизни, им такими сроками практически пальчиком погрозили и можно дальше гадить? Почему их не депортируют отсюда, где для них ничего святого нет, кроме пособий из наших налогов. Для них тюрьмы не надо, чтобы не кормить дармоедов, единственное наказание - депортация быстрая, безусловная и за их счет.