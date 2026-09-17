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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Громкая таджикская свадьба у мемориала: один залез на монумент — и посыпались липовые браки

Громкая таджикская свадьба у мемориала: один залез на монумент — и посыпались липовые браки

Потанцевали у памятника — и спалили фиктивный брак: как свадебная вечеринка в Братске запустила массовую проверку мигрантов 24 сентября 2024 года в Братске — промышленном городе в Иркутской области — праздновали свадьбу.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталия Николаевна Дрозденко
Наталия Николаевна Дрозденко

Да тут надо всех судить за мошенничество и тех,кто выдаёт липовые справки,и тех,кто приобретает себе липовых мужей и липовых детей.За деньги маму родную продадут,не то,что Родину.

Профиль пользователя Владимир Мухин
Владимир Мухин

Число мигрантов не уменшится, пока не ужесточится наказание к продажным тварям, выдающим липовые документы. А  мигрантов, за нарушение российских законов, выдворять из страны без права въезда не только их, но и их ближайших родственников.

Профиль пользователя Ирина Викторовна
Ирина Викторовнаизменено

Так у кого ничего нет святого? у судей? которые вместо пинка под зад за осквернение наших символов дают условные сроки  осквернителям, чтобы те имели возможность не менять места жительства в связи с условным наказанием, а за три года воды много утечет; у осквернителей с условным сроком? для которых в принципе ничего не меняется в жизни, им такими сроками практически пальчиком погрозили и можно дальше гадить? Почему их не депортируют отсюда, где для них ничего святого нет, кроме пособий из наших налогов. Для них тюрьмы не надо, чтобы не кормить дармоедов, единственное наказание - депортация быстрая, безусловная и за их счет.