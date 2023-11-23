Гендиректор «КАМАЗ» вместе с активистами передал гумпомощь бойцам СВО

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и активисты Общероссийского народного фронта передали воинам-танкистам оборудование, автотехнику и другие товары, которые приобрели специально для танкового подразделения в рамках сбора «Всё для Победы!».
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