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Украинец Забарный за 20 млн фунтов переходит в «Борнмут» из киевского «Динамо»

Защитник Илья Забарный переходит в «Борнмут» из киевского «Динамо». Журналист CBS Sports Бен Джейкобс сообщает, что трансфер 20-летнего центрального защитника за 20 млн фунтов согласован.

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