В Бурятию прибыли буддийские монахи из Индии и Мьянмы для участия в Международном буддийском форуме

В Бурятию прибыли выдающиеся буддийские монахи из Индии и Мьянмы – Лобсан Жалсан и Ашин Ньяниссара. Досточтимый геше Лобсан Жалсан является директором международного фонда традиции Гелук и экс-хамба ламой Гоман дацана в Индии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии