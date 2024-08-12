В Бурятию прибыли буддийские монахи из Индии и Мьянмы для участия в Международном буддийском форуме

В Бурятию прибыли выдающиеся буддийские монахи из Индии и Мьянмы – Лобсан Жалсан и Ашин Ньяниссара. Досточтимый геше Лобсан Жалсан является директором международного фонда традиции Гелук и экс-хамба ламой Гоман дацана в Индии.