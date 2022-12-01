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Первый день зимы принес петербуржцам повышенные на 8,5 % тарифы за услуги ЖКХ

В Северной столице с 1 декабря провели индексацию коммунальных тарифов. При этом газоснабжение стало дороже на 8,3 %, теплоснабжение — на 8,4 %, водоотведение и вывоз мусора — на 8,5 %, а разница в цене на электричество и вовсе стремится к 9 %.

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