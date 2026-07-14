Инфекционист предупредила о риске грибка и стафилококка при примерке одежды

Новую одежду не стоит надевать без предварительной стирки, поскольку при примерке в магазине на ткани могут оставаться бактерии и возбудители кожных инфекций, рассказала «Вечерней Москве» врач-инфекционист Елена Мескина.
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