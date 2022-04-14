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В МИД РФ предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ

В МИД РФ предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ

Известия/Зураб Джавахадзе Попытки Соединенных Штатов и их союзников закрепиться на пространстве СНГ в военном плане чреваты серьезными рисками, для России это неприемлемо, и страны СНГ укрепляют взаимодействие по охране внешних границ на этом фоне.

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