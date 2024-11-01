Horo.ru & Ignio.com: Близнецы. Еженедельный эротический гороскоп за 4 - 10 ноября

Вам в прямом смысле этого слова грозит половая жизнь. Хотя почему грозит – вы же сами прекрасно знаете, что подчас переместиться с банального и скучного дивана на пол куда романтичнее и интереснее! Особенно если вы бросите туда бабушкин матрас с цветочками или кучу уютных одеял и подушек.
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