Horo.ru & Ignio.com: Близнецы. Еженедельный эротический гороскоп за 4 - 10 ноября

Вам в прямом смысле этого слова грозит половая жизнь. Хотя почему грозит – вы же сами прекрасно знаете, что подчас переместиться с банального и скучного дивана на пол куда романтичнее и интереснее! Особенно если вы бросите туда бабушкин матрас с цветочками или кучу уютных одеял и подушек.