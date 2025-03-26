Председатель ПК ВСНП встретился с зампредседателя Госдумы РФ

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи во вторник в Пекине встретился с заместителем председателя Государственной Думы РФ Александром Бабаковым.
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