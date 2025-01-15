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Тарасенко забил впервые за 19 матчей – дубль в ворота «Сан-Хосе». Голы – 298-й и 299-й в регулярках НХЛ

Форвард «Детройта» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Шаркс» (3:6).  На счету 33-летнего россиянина стало 18 (6+12) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9».

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