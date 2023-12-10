Тактический шутер Ready or Not про будни спецназа получит одиночный режим и покин...

Тактический шутер Ready or Not про будни спецназа получит одиночный режим и покинет ранний доступ 13 декабряРазработчики из студии VOID Interactive объявили, что их тактический шутер Ready or Not покинет ранний доступ уже 13 декабря.
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