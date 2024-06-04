Экс-мэр Иванова Владимир Шарыпов стал советником губернатора Воскресенского

Отставку господина Шарыпова “Ивановским новостям” прокомментировали в пресс-службе Ивановской гордумыРанее "Ивановские новости" со ссылкой на пресс-службу горадминистрации сообщили о том, что Ивановская городская дума приняла отставку мэра Владимира Шарыпова.
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