Экс-мэр Иванова Владимир Шарыпов стал советником губернатора Воскресенского

Отставку господина Шарыпова “Ивановским новостям” прокомментировали в пресс-службе Ивановской гордумыРанее "Ивановские новости" со ссылкой на пресс-службу горадминистрации сообщили о том, что Ивановская городская дума приняла отставку мэра Владимира Шарыпова.