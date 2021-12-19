Всю жизнь Кавсадзе посвятил одной женщине, с которой был и в радости, и в горе. Она была завидной красавицей: фото

Красавец Кахи Кавсадзе был объектом обожания миллионов советских женщин. По роли Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни" его знал чуть ли не каждый гражданин Советского Союза, его любили, даже несмотря на то что персонаж, которого он сыграл, отрицательный.