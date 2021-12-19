Всю жизнь Кавсадзе посвятил одной женщине, с которой был и в радости, и в горе. Она была завидной красавицей: фото

Красавец Кахи Кавсадзе был объектом обожания миллионов советских женщин. По роли Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни" его знал чуть ли не каждый гражданин Советского Союза, его любили, даже несмотря на то что персонаж, которого он сыграл, отрицательный.
Популярные статьи
- "Что вы в России со своей Победой носитесь?": Василий Лановой сумел ответить европейцам так, что тем просто нечего было сказать
- В 60 лет отказалась от 5 вещей, и моя жизнь изменилась (теперь жалею, что раньше этого не делала)
- Читать матерям 19 декабря: молитва Николаю Чудотворцу о здоровье и счастье детей
Свежие комментарии