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Всю жизнь Кавсадзе посвятил одной женщине, с которой был и в радости, и в горе. Она была завидной красавицей: фото

Всю жизнь Кавсадзе посвятил одной женщине, с которой был и в радости, и в горе. Она была завидной красавицей: фото

Красавец Кахи Кавсадзе был объектом обожания миллионов советских женщин. По роли Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни" его знал чуть ли не каждый гражданин Советского Союза, его любили, даже несмотря на то что персонаж, которого он сыграл, отрицательный.

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