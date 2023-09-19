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Петухов про лакросс-гол «Спартаку»: «Ну и ладно, что уже третий за последнее время. Это не предел»

«Динамо» обыграло красно-белых (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  Это третий гол в исполнении 29-летнего нападающего в подобном стиле – дважды он забивал лакроссом, выступая за «Барыс».

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