US Again Rebuffs Riyadh's Yemen Plea As 100,000-Man Force Readies For War Several reports have indicated that Saudi Arabia and Yemeni government forces are preparing for a major offensive against Houthi rebels in the coming weeks, which will mobilize a huge force with an aim to take back Yemen's Red Sea coast and to ultimately secure the Bab el-Mandeb Strait, amid an ongoing threat to global shipping in the Red Sea area.
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