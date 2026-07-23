Беспилотник атаковал турецкое грузовое судно в Черном море у побережья Самсуна

В международных водах Черного моря у побережья Самсуна было совершено нападение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на сухогруз, следовавший под турецким флагом из российского порта Тамань в Трабзон с грузом угля.
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