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Регионы России

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Беспилотник атаковал турецкое грузовое судно в Черном море у побережья Самсуна

Беспилотник атаковал турецкое грузовое судно в Черном море у побережья Самсуна

В международных водах Черного моря у побережья Самсуна было совершено нападение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на сухогруз, следовавший под турецким флагом из российского порта Тамань в Трабзон с грузом угля.

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