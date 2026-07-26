Иран угрожает ударами по Украине из-за атаки ВСУ судна в Каспийском море Вся территория Украины находится в зоне досягаемости иранских ракет.
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Иран угрожает ударами по Украине из-за атаки ВСУ судна в Каспийском море Вся территория Украины находится в зоне досягаемости иранских ракет.
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