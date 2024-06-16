На Петербургской бирже цены на бензин росли всю неделю

Дороже стало топливо марок АИ-92 и АИ-95. Зафиксирован рост биржевых цен на бензин. Увеличение стоимости наблюдалось всю прошедшую неделю на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет ivbg.
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