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На Петербургской бирже цены на бензин росли всю неделю

На Петербургской бирже цены на бензин росли всю неделю

Дороже стало топливо марок АИ-92 и АИ-95. Зафиксирован рост биржевых цен на бензин. Увеличение стоимости наблюдалось всю прошедшую неделю на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет ivbg.

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