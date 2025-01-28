Нарышкин: Запад не добьется экономической изоляции России

РИА Новости/Мурад Оруджев Запад продолжит пытаться нанести ущерб российской экономике, однако ему не удастся изолировать нашу страну в этой сфере, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
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