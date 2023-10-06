В Приморском крае полицейские организовали экскурсию для школьников в музей УМВД России по городу Владивостоку

В ходе акции «Полиция на страже детства» в рамках мероприятий по правовому просвещению детей и подростков учащиеся школы № 2 с углубленным изучением предметов юридического профиля посетили с экскурсией Управление МВД России по городу Владивостоку и познакомились со спецификой работы различных подразделений полиции.