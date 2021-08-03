В Ассоциации туропрераторов России прокомментировали ситуацию в Турции

В десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация с пожарами и задымлением стабильная, угрозы безопасности туристов на данный момент нет, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.