Главы Госдепа США и МИД Британии везут в Киев разрешение Байдена бить по России из ATACMS – СМИ

В Киев засобирался очередной западный вип-десант. Канцелярия Даунинг-стрит совместно с Госдепом обвили о том, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми уже в конце этой недели, предположительно, в пятницу, собирается на Украину вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.