Промышленники Австралии раскритиковали новое трудовое законодательство

«Непоследовательным бардаком» назвал предлагаемые изменения в трудовое законодательство Австралии исполнительный директор Австралийской промышленной группы Иннес Уиллокс в ходе сенатского расследования, пишет 10 октября Sydney Morning Herald.
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