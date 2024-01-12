Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Почему кожа на ладонях морщится от горячей воды и нормально ли это?

Почему кожа на ладонях морщится от горячей воды и нормально ли это?

Это нормальная реакция организма, но только если эффект пропадает быстро.Как и зачем морщится кожа Появление морщинок на коже в воде вне зависимости от её температуры современные исследователи связывают с работой симпатической нервной системы.

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