Министр обороны Италии: конфликт на Украине может быть остановлен политическим решением

Конфликт на Украине может быть остановлен политическим решением. Киев не способен повлиять на ситуацию в зоне боевых действий, так как сталкивается там с серьезными проблемами.
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