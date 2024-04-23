Белые мужчины почувствовали дискриминацию или угнетение "угнетателей"

На Западе сплошь и рядом случаются удивительные вещи. Но даже в их ряду это событие стоит особняком, потому как, во-первых, вполне логично по сути своей, что уже невероятно, во-вторых, оно противоречит всем существующим установкам западной повесточки, но всё равно случилось.