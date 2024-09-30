Захарова назвала конфликт на Ближнем Востоке коллапсом политики США

Организация объединенных наций является уникальным механизмом, который в состоянии решать вопросы различной сложности, но США делают все, чтобы этот механизм не использовать по назначению, ломают его, не дают возможности для усовершенствования и «ставят палки в колеса».
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