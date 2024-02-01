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Омбудсмен Волынец призвала награждать врачей, убедивших пациенток не делать аборт

Омбудсмен Волынец призвала награждать врачей, убедивших пациенток не делать аборт

В России нужно ввести награду для медработников, сумевших убедить своих пациенток отказаться от аборта, считает детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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