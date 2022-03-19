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Ирина Привалова: «Планируем провести внутреннее Гран-при. Десять стартов по всей стране, которые включат в себя основные дисциплины легкой атлетики»

Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о соревнованиях для российских спортсменов.

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