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На Украине решили заочно осудить замглавкома Тихоокеанским флотом России

На Украине решили заочно осудить замглавкома Тихоокеанским флотом России

Заочно осудить вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России Дениса Березовского решила созданная на Украине так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», 30 ноября сообщается на сайте данной организации.

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