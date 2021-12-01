На Украине решили заочно осудить замглавкома Тихоокеанским флотом России

Заочно осудить вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России Дениса Березовского решила созданная на Украине так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», 30 ноября сообщается на сайте данной организации.
Заочно осудить вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России Дениса Березовского решила созданная на Украине так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», 30 ноября сообщается на сайте данной организации.
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