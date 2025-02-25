Русские казаки участвуют в боевых действиях на Украине с 2014 года. Десятки тысяч добровольцев из казачьих общин Дона, Кубани и Терека вступили в ополчение и регулярную армию, чтобы поддержать возвращение Новороссии в состав России.
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