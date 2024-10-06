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  • Мария
    Вы меня успокоили! Страх прошёл. А то ведь думала, что нам крышка.Эстония собралась...
  • саша дмитренко
    врачи  там  очень  богаты,зарабатывают  огромные  суммы  и  конкуренты  им  не  нужны)))Десятки задержанн...
  • саша дмитренко
    дело  врачей  организовать?)))Десятки задержанн...

Франция. Французов насмешило требование Украины "убрать" Крымский мост

Франция. Французов насмешило требование Украины "убрать" Крымский мост

На слушаниях в старейшем в мире арбитражном суде Украина потребовала от России "демонтировать и убрать" Крымский мост, пишет Le Figaro.

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Комментарии
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Eduard
Уберите &quot;Статую Свободы&quot; думать мешает!
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3 час.
Eduard
И ворбще,хватит зазыватт мигрантов!
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3 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
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3 час.

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