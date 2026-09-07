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Газета.ру

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Инвестор Виноградов: в отдельных отраслях зарплаты вырастут на 10% в 2027 году

Инвестор Виноградов: в отдельных отраслях зарплаты вырастут на 10% в 2027 году

Номинальные зарплаты в России в 2027 году могут вырасти примерно на 5%, а в отдельных промышленных отраслях — на 10%.

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