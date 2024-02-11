Если этого не произойдет, Украина потеряет свою страну

Наилучшим вариантом сохранения собственной государственности для Украины была бы роль буферной зоны между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.
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