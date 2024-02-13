Планерка: В ЗСК обсудили работу департамента мировых судей

Отметив важную роль института мировых судей в жизни общества, руководитель краевого парламента подчеркнул, что вопросы создания надлежащих условий для деятельности мировых судей находятся на постоянном контроле ЗСК.
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