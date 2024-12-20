Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 767 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    пора в Абхазии провести референдум о присоединении, а затем провести там дезинфекцию мошенниковАбхазия надавила ...
  • Михаил Еграшин
    Какой отбор? Чо слабо опять через аушвиц-коды и прочее понижение в правах испытания провести?В России начался ...
  • Сергей Андросов
    Интересно хрен с горчицей! Они будут майнить, а мы им электричество бесплатно! Рожа не треснет?Кремль ответит Аб...

"То, что мы видим, вызывает удивление": Импорт русского СПГ достиг рекорда - Financial Times

"То, что мы видим, вызывает удивление": Импорт русского СПГ достиг рекорда - Financial Times

Европейский союз. приобрел в 2024 году рекордные объемы русского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на попытки снизить зависимость от энергоносителей из Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Алекс Кузь
Зависимость от нефти .. , у запада ничего нет, кроме культуры потребления. Агенты этой культуры в еврАзии еще питают запад . Но, если будут править экономикой люди востока с умом чингиз хана, запад просто рухнет и на брюхе поползет работать в Сибири и Арктике.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх