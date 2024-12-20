"То, что мы видим, вызывает удивление": Импорт русского СПГ достиг рекорда - Financial Times

АК

Алекс Кузь

Зависимость от нефти .. , у запада ничего нет, кроме культуры потребления. Агенты этой культуры в еврАзии еще питают запад . Но, если будут править экономикой люди востока с умом чингиз хана, запад просто рухнет и на брюхе поползет работать в Сибири и Арктике.